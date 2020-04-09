Майкоп, , 16:11 — REGNUM План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Адыгеи на 2020 год утвердил глава республики Мурат Кумпилов. Документ предусматривает ряд мер господдержки бизнеса в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с пандемией коронавирусной инфекции, сообщили ИА REGNUM 9 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

Согласно плану, субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) будет предоставлена отсрочка платы за аренду республиканского и муниципального имущества. Собственники частных объектов недвижимости также обязаны предоставлять арендаторам отсрочку, при этом они сами получат налоговые льготы.

В наиболее пострадавших отраслях экономики (перечень включает направления, определенные на федеральном уровне, и дополнен некоторыми направлениями розничной торговли) субъектам МСП будут выдаваться льготные займы под 1%. По заявлениям предпринимателей возможны реструктуризация и отсрочка по предоставленным кредитам на шесть месяцев.

Для малых и средних предприятий будут продлены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогу за I и II квартал 2020 года.

Для предпринимателей, зарегистрированных в текущем году и действующих в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере бытовых услуг, вводится нулевая ставка при применении упрощенной и патентной системы налогообложения.

Напомним, 2 апреля правительство РФ определило федеральные меры по обеспечению устойчивого развития экономики в связи с распространением коронавируса. Накануне, 8 апреля, президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с членами правительства страны и главами регионов поручил в пятидневный срок разработать программу дополнительной поддержки бизнеса.

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