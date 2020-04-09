Москва, , 16:01 — REGNUM Сегодня, 9 апреля, днем рост цен на нефть значительно ускорился, к 15:45 по мск черное золото прибавило в цене уже на 6,5%. Баррель нефти марки Brent торгуется на уровне $34,31. Утром цены росли намного скромнее, в диапазоне 1−3%. заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Рынок нефти очень рассчитывает на прогресс в переговорах ОПЕК+ — избыток предложения сырья нужно снижать, причём «вчера». Сейчас он оценивается в 18 млн баррелей, и при общих усилиях может рассчитывать максимум на 6−7 млн баррелей в сутки от всех суммарно участников ОПЕК+.

Здесь обязательно должны участвовать и США, но вряд ли это получится. Есть колоссальный риск того, что никаких договоренностей не будет.

На тонком рынке и на фоне низкого спроса каждый зарабатывает, как умеет, и пока такая возможность есть.

Россия выступает за совместные действия с другими ключевыми участниками рынка для стабилизации на рынке нефти.

В случае провала вебинара (онлайн-переговоров ОПЕК+) котировки нефти резко пойдут вниз и в лучшем случае остановятся на отметке $20 за бочку», — считает эксперт.

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