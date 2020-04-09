Москва, , 15:55 — REGNUM Торги на Мосбирже 9 апреля открылись снижением по парам доллар/рубль и евро/рубль. У рубля сохраняется позитивный настрой, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«На торгах в Европе курс доллара снизился на 1,47%, до 73,88 руб., курс евро — на 1,18 до 80,30 руб. Цена на нефть сорта Brent подросла на 1,80%, до $34,22 за баррель.

Рубль укрепляется к иностранным валютам на технических факторах. На рынке видно, что покупатели нервничают и выходят из длинных позиций.

Они опасаются, что по итогам встречи ОПЕК+ картель примет решение по сокращению добычи нефти и нефть сильно подорожает, что положительно скажется на российской валюте.

По рублю сохраняется позитивный настрой. Если в ОПЕК+ так и не смогут выработать согласованное решение, можно будет увидеть восстановление курса доллара и курса евро до 76,20 руб. и 82,80 руб. соответственно.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 10 апреля, составляет 74,61 руб., курс евро — 81,09 руб.», — отметил эксперт.

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