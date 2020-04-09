Ульяновск, , 15:48 — REGNUM В Ульяновской области на приобретение средств защиты и оборудования для вновь сформированного сводного дезинфекционного отряда потратят более 11,7 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Глава региона Сергей Морозов сообщил, что на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций поддержали выделение средств из резервного фонда «для укрепления материально-технического обеспечения» сводного дезинфекционного отряда. По его словам, на эти цели предусмотрено более 11,7 млн рублей

По данным областного агентства ветеринарии, бюджетные средства будут направлены на закупку противочумных костюмов, электрических опрыскивателей, аэрозольных генераторов, спецавтомобилей для проведения влажной дезинфекции дорог и площадей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на время неблагоприятной эпидемической ситуации создан и начал работать сводный дезинфекционный отряд. В его состав вошли 52 специалиста из областного и муниципальных центров ветеринарии.

Напомним, в Ульяновской области идёт перераспределение расходов в пользу пополнения резервного фонда. В результате «снятия» средств, предусмотренных на проведение массовых мероприятий, фонд возрастёт на 600 млн рублей.

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