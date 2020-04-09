Москва, , 15:47 — REGNUM Руководители крупнейших общественных организаций России просят председателя правительства РФ Михаила Мишустина поддержать в период пандемии предприятия, которые строго выполняют трудовое законодательство, отказываясь от сокращений. Обращение подписали «Офицеры России», «Объединение потребителей России», «Союз профсоюзов России», «Российский конгресс народов Кавказа», «Сильная Россия», «Матери России».

«Бизнес — это налоги и рабочие места, и в его сохранении заинтересовано, прежде всего, государство, поскольку в случае массового банкротства предприятий все их сотрудники перейдут на биржу труда, и огромные расходы на компенсации и пособия лягут на госбюджет. Поэтому разумнее потратить эти средства сейчас на поддержку бизнеса», — говорится в обращении.

Общественники предлагают дополнить перечень мер господдержки существенным снижением ставки рефинансирования на уровне стран Евросоюза и США, чтобы удешевить кредитные ресурсы на период кризиса и создать равные условия для отечественного бизнеса по отношению к иностранному.

При этом меры, предусматривающие заморозку ответственности за нарушение трудового законодательства при увольнении и невыплате заработной платы, внедрение упрощённого порядка увольнений, описавшиеся назвали «категорически неприемлемыми и недопустимыми».

«Мы считаем, что право получать господдержку должен иметь только тот бизнес, который строго соблюдает права трудящихся. Необходимо помнить, что льготы, предоставляемые бизнесу, будут финансироваться народом, поскольку и бюджет, и Фонд национального благосостояния — это народные деньги», — сказано в обращении.

Ещё одно предложение: «При утверждении механизма господдержки предприятий одним из условий её получения сделать соблюдение трудового законодательства, отсутствие сокращений и отсутствие фактов спекулятивного повышения цен на товары и услуги, востребованные в период карантинных ограничений. Мы поддерживаем бизнес, но бизнес должен быть ответствен перед людьми».