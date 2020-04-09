Иерусалим, , 15:47 — REGNUM Из Индии в Израиль прибыл самолет с материалами, которые используются для изготовления лекарств. Об этом сообщает Times of Israel 9 апреля.

По данным журналистов, в состав груза вошли ингредиенты для препаратов гидроксихлорохина и хлорохина: эти средства используются для лечения малярии, а сейчас могут назначаться для лечения COVID-19.

В Индии ограничен экспорт лекарств на фоне пандемии COVID-19, однако в стране был частично ослаблен недавний запрет после давления президента США Дональда Трампа на премьер-министра Индии Нарендру Моди.

Журналисты портала Ynet добавляют, что Санжеев Сингла, посол Индии в Израиле, акцентировал двусторонние связи между странами и отметил, что лекарства также были отправлены в США.