Минск, , 15:28 — REGNUM По прогнозу Всемирного банка о последствиях пандемии для экономик стран Европы и Средней Азии экономику Белоруссии ожидает падение на 4% по итогам 2020 года. Текст доклада опубликован на сайте ВБ.

Международная организация исходит в оценках из нескольких сценариев, согласно которым «в 2020 году из-за эпидемии коронавируса в регионе наступит экономический спад, величина которого составит от — 4,4 до — 2,8 процента, после чего в 2021 году благодаря принимаемым мерам политики, постепенному восстановлению мировых цен на сырье и оживлению торговли экономика вновь начнет расти».

ВВП Белоруссии при этом сократится на 4%, считают эксперты Всемирного банка. По их мнению, одним из факторов экономического спада станет эпидемия коронавируса (которую официальный Минск не признаёт).

Напомним, в январском прогнозе ВБ исходил из перспектив роста белорусской экономики на 1%. В ноябрьском официальном прогнозе на 2020 год Александр Лукашенко утвердил плановый показатель экономического роста республики на 2,8%.

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«Пандемия COVID-19 разворачивается в период, когда регион и без того оказался в нестабильной ситуации, — отметили в банке.

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В 2019 году темпы экономического роста в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах Европы и Средней Азии замедлились до 2,2%. При этом с февраля этим странам «приходится решать непрерывно усложняющуюся задачу — им необходимо и преодолеть нынешний кризис в сфере здравоохранения, и решить долгосрочные проблемы, вызванные глобальной пандемией».

Группа Всемирного банка сообщила, что принимает масштабные, оперативные меры помощи развивающимся странам в повышении эффективности их борьбы с пандемией, ужесточении эпидемиологического контроля, повышении качества проводимых медицинских мероприятий, а также в оказании поддержки частному сектору.

«В течение ближайших 15 месяцев банк предоставит 160 млрд долл. США в качестве финансовой помощи странам на защиту бедных и уязвимых слоев населения, поддержку бизнеса и ускорение восстановления экономики», — сказано в публикации ВБ.

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