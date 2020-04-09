Джакарта, , 15:22 — REGNUM Меморандум о взаимопонимании был подписан между государственной компанией Индонезии Pertamina и одной из крупнейших транснациональных компаний Microsoft, сообщает Antara.

«Я надеюсь, что это сотрудничество может стать первым шагом для поддержки прозрачности данных с использованием передовых технологий и эффективности», — заявил министр государственных предприятий Индонезии Эрик Тохир.

По его словам, в Индонезии 800 госкомпаний, включая дочерние фирмы. Если компании продолжат использовать традиционные методы управления, то предприятия могут прогореть. Поэтому партнерские отношения с Microsoft нужны, чтобы помочь предприятиям разработать и оптимизировать новейшие технологические программы.

Кроме того, Microsoft предоставит компании Pertamina обучающие программы по цифровым технологиям и внедрению исследований для развития человеческих ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что 47 тысяч индонезийских граждан вернулись в страну из Малайзии в период с 18 марта по 8 апреля 2020 года.

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