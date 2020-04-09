Ульяновск, , 15:11 — REGNUM В Ульяновской области аграрии приступили к полевым работам — подкормке озимых и боронованию. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Из-за аномальной тёплой погоды аграрные работы в полях начались значительно раньше среднемноголетних сроков. Так, если на 8 апреля 2019 года были подкормлены озимые культуры на площади 2,5 тыс. га, то в этом году — на площади 231,9 тыс. рублей, что составляет 74,2%.

В министерстве сельского хозяйства Ульяновской области отмечают, что 46,1% озимых зерновых находятся в хорошем состоянии, 53,9% — в удовлетворительном.

Кроме того, выполнено боронование зяби и пара на площади 223,4 тыс. га, что составляет 36,4% от плана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минсельхоз России подсчитал, из-за ограничений на въезд в страну на период сезонных полевых работ дефицит рабочей силы составил 23 тыс. рублей. В аграрном ведомстве предложили задействовать студентов, работников других отраслей и заключённых.