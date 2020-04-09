Ярославль, 9 апреля 2020, 15:10 — REGNUM В Ярославле начался рост долгов за коммунальные услуги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили представители управляющих компаний. Снижение платежной дисциплины наблюдается с начала апреля.
По мнению коммунальщиков, на снижение платежей повлиял режим самоизоляции. Часть людей отложили визиты в банк и на почту, которые, к тому же, изменили график работы.
Другой фактор — действия властей, отменивших право взимать пени до 2021 года за услуги ЖКХ. Также на это время нельзя ограничивать неплательщикам коммунальные услуги. Эта мера призвана защитить жителей от экономических трудностей, но может сказаться на объеме коммунальных услуг.
В управляющих компаниях пока не могут предсказать уровень роста долгов за услуги ЖКХ, но сходятся в том, что он неизбежен.
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