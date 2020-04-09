Москва, , 14:58 — REGNUM Аналитический центр «Дом.РФ» предложил свои антикризисные меры по преодолению последствий пандемии коронавирусной инфекции. Так, одна из них — введение субсидирования ипотечных ставок по кредитам на жильё в новостройках на уровне 8% для кредитов, выдаваемых в 2020—2021 годы. Об этом сегодня, 9 апреля, на конференции «Рынки жилья, жилищного строительства и ипотеки: реальность и новые вызовы» заявил руководитель аналитического центра «Дом.PФ» Михаил Гольдберг.

Читайте также: Путин поручил расширить кредитные каникулы для граждан России

«Напомню, что такая программа уже действовала в 2015—2016 годы, и она спасла рынок строительства жилья», — подчеркнул он.

Гольдберг добавил, что по оценке центра, это потребует порядка 100 млрд рублей, а сами меры поддержки придётся применять не дольше полутора лет.

Также по теме: В России ожидают спада спроса на ипотеку

«Вторая из важнейших мер — субсидирование ставок по проектному финансированию и льготное фондирование для банков», — добавил глава центра.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 8 апреля, в ходе совещания с главами регионов по ситуации с пандемией коронавируса президент РФ Владимир Путин обратился к правительству РФ с просьбой рассмотреть возможность расширения каникул по потребительским и ипотечным кредитам для большего числа граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 50% ипотечных заёмщиков не смогут уйти на кредитные каникулы