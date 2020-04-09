Москва, , 14:58 — REGNUM В России при текущей ситуации достичь поставленных для экономики целевых показателей будет сложно, заявил 9 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, производительность труда на средних и крупных несырьевых предприятиях должна расти темпами не ниже 5% в год.

«Конечно, при нынешней ситуации есть много вопросов, но думать надо о будущем», — сказал Мишустин.

Премьер-министр добавил, что правительству необходимо «серьёзно и значительно расширить экспорт, в том числе за счёт продукции машиностроения».

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с проблемами, с которыми сталкивается бизнес-сфера России из-за коронавируса, российский президент Владимир Путин поручил правительству страны подготовить программу по сохранению и поддержки компаний.

Ранее президент России призвал смягчить удар для бизнеса и составить список предприятий, которые получат отсрочку по выплатам социальных взносов в течение шести месяцев.