Архангельск, 9 апреля 2020, 14:56 — REGNUM В 1 квартале 2020 года Онежский ЛДК увеличил объемы отгрузки продукции на 30%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе группы компаний «Segezha Group».
Так, с начала года предприятие отгрузило 42 тысяч кубометров пиломатериалов, 400 кубометров из них ушли на внутренний рынок, стальное — на экспорт.
На фоне роста объемов отгружаемой продукции увеличивается доля контейнерных железнодорожных перевозок. С ноября 2018 года этот вид транспортировки заменил поставки в железнодорожных полувагонах и используется теперь наряду с привычным морским транспортом.
В первом квартале текущего года Онежский ЛДК отправил заказчикам в железнодорожных контейнерах более 18 800 м3 пиломатериалов, что в 4 раза больше аналогичного показателя прошлого года.
На предприятии отмечают, что использование эффективных логистических схем и нового контейнерного терминала позволили снизить транспортные расходы и увеличить оборачиваемость вагонов.
Справка:
Онежский ЛДК производит в год порядка 240 тыс. м3 пиломатериалов хвойных пород скандинавской сортировки и 198 тыс. т технологической щепы. Обрезные пиломатериалы вырабатываются из еловых и сосновых лесоматериалов, сушатся до транспортной (18−22%) влажности и поставляются на экспорт. Продукция комбината сертифицирована по международным экологическим стандартам.