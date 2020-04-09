Архангельск, , 14:56 — REGNUM В 1 квартале 2020 года Онежский ЛДК увеличил объемы отгрузки продукции на 30%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе группы компаний «Segezha Group».

Так, с начала года предприятие отгрузило 42 тысяч кубометров пиломатериалов, 400 кубометров из них ушли на внутренний рынок, стальное — на экспорт.

На фоне роста объемов отгружаемой продукции увеличивается доля контейнерных железнодорожных перевозок. С ноября 2018 года этот вид транспортировки заменил поставки в железнодорожных полувагонах и используется теперь наряду с привычным морским транспортом.

В первом квартале текущего года Онежский ЛДК отправил заказчикам в железнодорожных контейнерах более 18 800 м3 пиломатериалов, что в 4 раза больше аналогичного показателя прошлого года.

«Движемся к удвоению прошлогодних показателей, к ежемесячной отметке в 8 тыс. м3, — сообщил заместитель исполнительного директора Онежского ЛДК по производству и коммерческим вопросам Андрей Русинов. — Одновременно Онежский ЛДК продолжил отгрузку пиломатериалов морским транспортом: в течение первого квартала через свой порт и порт Архангельск уже отправили четыре судна с пиломатериалами, еще два — завершают погрузку и готовятся к отплытию».

На предприятии отмечают, что использование эффективных логистических схем и нового контейнерного терминала позволили снизить транспортные расходы и увеличить оборачиваемость вагонов.

Справка:

Онежский ЛДК производит в год порядка 240 тыс. м3 пиломатериалов хвойных пород скандинавской сортировки и 198 тыс. т технологической щепы. Обрезные пиломатериалы вырабатываются из еловых и сосновых лесоматериалов, сушатся до транспортной (18−22%) влажности и поставляются на экспорт. Продукция комбината сертифицирована по международным экологическим стандартам.