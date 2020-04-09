Москва, , 14:56 — REGNUM В Транспортную стратегию РФ до 2035 года целесообразно было бы включить раздел по вопросам транспортного обеспечения туристической деятельности, считают в Торгово-промышленной палате России (ТПП РФ).Об этом говорится в письме, подписанном главой ТПП РФ Сергеем Катыриным, на имя министра транспорта РФ Евгения Дитриха.Это следует сделать в целях согласования положений Стратегии развития туристической деятельности в РФ до 2035 года и Транспортной стратегии РФ применительно к выполнению национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, убеждены эксперты Комитета ТПП РФ по транспорту и экспедированию и Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма. Развитие туристической отрасли напрямую зависит от развития транспортной инфраструктуры, и палата предлагает министерству обсудить предложенную тему и возможные совместные действия, отметил президент ТПП РФ Сергей Катырин. По его мнению, «такой подход, кроме прочего, будет способствовать выходу из нынешнего кризиса туристической отрасли, одной из самых пострадавших от пандемии коронавируса».