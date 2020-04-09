Минск, , 14:56 — REGNUM Представительство Всемирного банка в Белоруссии закрыто, но продолжает «оказывать поддержку нашим партнерам онлайн и по телефону». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте банка.

«Согласно мерам правительства Республики Беларусь по противодействию эпидемии коронавируса COVID-19, представительство Всемирного банка в Белоруссии закрыто. Однако сотрудники Всемирного банка продолжают работать дистанционно и поддерживается полная непрерывность деятельности», — сказано в сообщении.

Также сегодня, 9 апреля, ВБ опубликовал прогноз по поводу последствий пандемии для экономик стран Европы и Средней Азии. В документе банк пересмотрел свой январский прогноз по Белоруссии: вместо ожидаемого ранее роста ВВП постсоветской республики на 1% по итогам 2020 года теперь ожидается падение белорусской экономики на 4%.

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