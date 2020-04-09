Нижний Новгород, , 14:49 — REGNUM Минздрав Нижегородского региона определил временный порядок обеспечения льготных категорий граждан лекарствами и медицинскими изделиями на срок действия мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции, — сообщает пресс-служба правительства области

Льготники смогут получать лекарства на срок лечения до 90 дней, оформлять назначения на препараты будет лечащий врач двумя-тремя рецептами на курс лечения не менее 30 дней. Посещать медучреждения для этого не нужно. С врачом можно общаться дистанционно. Препараты будут доставлять соцработники, родственники или сотрудники аптечных организаций.

«Врачам это позволит рационально использовать свое время, уделять внимание тяжелым больным и сократить рутинную работу. Пациентам — исключить визиты в поликлинику для выписки рецептов, а, следовательно, существенно снизить риск заражения коронавирусной инфекцией, снять эмоциональную тревогу и обрести уверенность в своевременном получении лекарственных препаратов в течение всего квартала», — отметила главврач городской поликлиники №7 Нижнего Новгорода Елена Овчинникова.