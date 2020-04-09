Набережные Челны, Татария, 9 апреля 2020, 14:44 — REGNUM Начало массовой сборки премиального тягача КамАЗ-54 901 начнётся не ранее лета 2020 года, а его продажи стартуют после того, как будет запущена серия. Об этом заявил глава пресс-центра компании КамАЗ Олег Афанасьев.
По словам Афанасьева, сейчас главной задачей автопроизводителя является доведение новинки до идеального состояния.
«Мы не торопимся. Мы обязаны выпустить данный продукт полностью доработанным», — заявил глава пресс-центра автокомпании.
Стоит отметить, что уже сейчас КамАЗ-54 901 тестируется на дорогах России транспортными компаниям. Таким образом, тягач дорабатывается с учётом пожеланий потребителей.
Напомним, запуск завода по выпуску кабин «Daimler KAMAZ RUS» состоялся в мае 2019 года, а уже в сентябре на автовыставке Comtrans-2019 предприятие показало собственную новую модель грузовика с кабиной пятого поколения К5−54 901.
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