Москва, , 14:39 — REGNUM Неустойку за невозврат потребительских кредитов необходимо ограничить 20%. С таким предложением 9 апреля выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Он предложить «уточнить» положения закона о потребительском займе, укрепив доверие между заёмщиками и кредиторами.

«Мы уточним расчёт предельного размера неустойки за неисполнение заёмщиком своих обязательств по возврату кредита — он не сможет превышать больше 20% от суммы просроченной задолженности», — сказал глава правительства.

Также предложено внести и другие изменения в закон, например, исключить требования банков о неснижаемом остатке на счёте.