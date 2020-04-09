Москва, , 14:38 — REGNUM Масштаб спада, который переживает мировая экономика из-за вспышки коронавируса, вполне сопоставим с теми мерами, которые сейчас принимают разные страны для преодоления негативных экономических последствий пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 апреля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов, комментируя прогноз агентства Bloomberg о том, что ущерб мировой экономики от коронавируса составит более 5 трлн долларов.

«Я думаю, что это цифры достаточно правдоподобные и при негативном сценарии развития событий вполне могут оправдаться, — сказал Колганов. — Эти 5 трлн долларов для мировой экономики не такая уже сверхфантастическая сумма. Сравните — США сейчас выделили на стабилизацию финансового рынка 2 трлн долларов из бюджета. Евросоюз выделил 750 млрд на стабилизацию рынка. И это ещё, наверное, не всё, что будет выделяться. То есть масштаб спада примерно сопоставим с теми мерами, которые сейчас пытаются принимать развитые страны, закачивая деньги в экономику».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, главный экономист компании Citigroup Кэтрин Ман считает, что ущерб от коронавируса превысит $5 трлн. При этом специалисты банка JPMorgan Chase оценивают потери в $5,5 трлн.