Москва, 9 апреля 2020, 14:38 — REGNUM Масштаб спада, который переживает мировая экономика из-за вспышки коронавируса, вполне сопоставим с теми мерами, которые сейчас принимают разные страны для преодоления негативных экономических последствий пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 апреля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов, комментируя прогноз агентства Bloomberg о том, что ущерб мировой экономики от коронавируса составит более 5 трлн долларов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, главный экономист компании Citigroup Кэтрин Ман считает, что ущерб от коронавируса превысит $5 трлн. При этом специалисты банка JPMorgan Chase оценивают потери в $5,5 трлн.