Тбилиси, , 14:33 — REGNUM В связи с распространением коронавируса Грузии приходится вести борьбу на двух фронтах, и на обоих необходимо победить. Так прокомментировал премьер-министр Грузии Георгий Гахария прогноз о снижении темпов роста экономики страны в 2020 году.

«Мы боремся на двух фронтах — здоровья и экономического развития, и победа только на каком-либо отдельно взятом фронте не будет иметь цены», — сказал журналистам Гахария.

Он сообщил, что в правительстве ожидают серьезного спада в экономике, из-за чего вносятся коррективы в государственный бюджет. Гахария подчеркнул, что для преодоления кризиса необходим «абсолютно продуманный план», учитывающий баланс между здоровьем жителей страны и ее экономическим развитием. По мнению главы правительства, на его создание потребуется время.

Стоит отметить, что по прогнозу Всемирного банка, в 2020 году темпы роста экономики Грузии сократятся до 0%, а фискальный дефицит составит 5,2% от ВВП.

Читайте ранее в этом сюжете: Средства фонда StopCov предназначены для экономики и здравоохранения Грузии