Бишкек, , 14:12 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Киргизии Толо Исаков уволился по собственному желанию, передают сегодня, 9 апреля, киргизстанские СМИ.

Причиной, по которой Исаков решил покинуть свой пост, стали проблемы со здоровьем — недавно у него случился гипертонический криз, в результате которого он попал в больницу.

ИА REGNUM напоминает, что на должность замглавы минздрава Киргизии Толо Исков был назначен 29 января 2020 года. До этого он в течение восьми лет занимал пост директора департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора при министерстве здравоохранения республики.