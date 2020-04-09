Вашингтон, , 14:11 — REGNUM Всемирный банк ухудшил прогноз по динамике российского валового внутреннего продукта в 2020 году. Вместо роста прогнозируется падение на 1%, следует из доклада организации.

Эксперты указали, что ВВП России снизится на 1% в текущем году, такое снижение станет пятилетним минимумом. Ранее Всемирный банк прогнозировал рост ВВП на 1,6%.

Основное негативное влияние аналитики связали с падением цен на сырьё, вызванное пандемией коронавируса и сорвавшейся сделкой ОПЕК+. При этом предполагается, что в 2021 и 2022 годах цены на нефть подрастут, а негативные эффекты пандемии ослабнут, на фоне чего экономика РФ вернётся к росту.

В 2021 году прогнозируется рост ВВП на 1,6%, а в 2022 году — на 1,8%. Такой сценарий реализуется при окончании пандемии в 2020 году, а восстановлении цен на нефть и деловой активности — в 2021 году. Неблагоприятный сценарий предполагает снижение ВВП на 2,2% в 2020 году.

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