Москва, , 13:41 — REGNUM Соглашения в рамках сделки ОПЕК плюс очень зыбки, и не всегда достигнутые договорённости означают дальнейшее их исполнение. Об этом 9 апреля сообщил корреспонденту ИА REGNUM профессор МГИМО, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов.

«Я вам проиллюстрирую на примере России. Она его [договор участников ОПЕК+] просто игнорировала, и мы не сокращали свою добычу и даже немного наращивали. Партнёры по ОПЕК плюс наблюдали это, скрипели зубами, но понимали, что худой мир лучше любой войны. Поэтому, конечно, за кулисами были какие-то претензии, были требования, но все делали вид, что всё хорошо, прекрасная маркиза. Россия хулиганила, ну и, конечно, это хулиганство, оно не могло бесконечно продолжаться, нам надо было определяться: либо мы всё-таки выходим из ОПЕК плюс, либо мы соблюдаем, потому что это могло рано или поздно могло ударить по нашему престижу, что мы не выполняли международные обязательства. А мы их не выполняли», — сказал он.