Архангельск, , 13:34 — REGNUM Более 50% предприятий субъектов малого и среднего бизнеса начали свою работу в Архангельской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Напомним, накануне региональные власти определили перечень организаций, которым разрешено работать в период самоизоляции.

«Хочу напомнить, что руководители всех предприятий, сферы которых входят в данный перечень, обязательно должны позаботиться о своих сотрудниках и предоставить все предписанные меры безопасности, а также выдать специальную справку с места работы», — отметил министр экономического развития Архангельской области Иван Кулявцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области подтвердили еще 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с коронавирусом — 24, из них четверо уже выписаны.