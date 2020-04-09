Архангельск, 9 апреля 2020, 13:34 — REGNUM Более 50% предприятий субъектов малого и среднего бизнеса начали свою работу в Архангельской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.
Напомним, накануне региональные власти определили перечень организаций, которым разрешено работать в период самоизоляции.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области подтвердили еще 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с коронавирусом — 24, из них четверо уже выписаны.