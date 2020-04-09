Калуга, , 16:34 — REGNUM В Калуге 9 апреля глава региона Владислав Шапша предложил внеочередной сессии областного Законодательного собрания рассмотреть пакет документов в поддержку персонала учреждений здравоохранения, борющихся с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

На внеочередной сессии Законодательного собрания области Admoblkaluga.ru

Президент России объявил о том, что медики, борющиеся с новой коронавирусной инфекцией, получат в зависимости от специализации от 25 тысяч до 80 тысяч рублей в месяц. Эти федеральные выплаты не отменяют региональные.

«Учитывая повышенную нагрузку и риск, с которыми ежедневно сталкиваются медики, мы приняли решение поддержать их материально. Из средств областного бюджета врачи, которые оказывают непосредственную помощь больным коронавирусной инфекцией, будут ежемесячно получать доплату в 30 тыс. рублей, средний медицинский персонал — 20 тысяч рублей, младший медперсонал — 10 тыс. рублей. Выплаты предусмотрены также немедицинскому персоналу, включая водителей скорой помощи», — сказал Владислав Шапша.

Для поощрения отличившихся медиков в борьбе с коронавирусом также предложена областная награда — медаль «За медицинскую доблесть». К ней полагается единовременная денежная выплата в размере 15 тыс. рублей. Все инициативы, озвученные главой Калужской области, были отражены в законопроектах, одобренных депутатами.

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