Москва, , 13:31 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин 9 апреля подписал постановление об облегченной дистанционной регистрации безработных.

«Соответствующее постановление правительства о введении для безработных граждан временных правил, которые будут действовать до конца этого года, я подписал», — сказал Мишустин на заседании правительства.

По его словам, регистрацией безработных граждан, назначением им пособий по безработице, а также поиском новой работы будут заниматься центры занятости, но «уже в онлайн-режиме».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что пособие по безработице будет выплачиваться автоматически всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта.

это необходимо делать по верхней планке, которая была пересмотрена в сторону увеличения. Размер пособия будет равен МРОТ — 12 130 рублей.

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