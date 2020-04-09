Сеул, , 13:36 — REGNUM Предполагается, что в 2020 году темпы роста экономики Южной Кореи будут положительными, но, скорее всего, не превысят 1%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление главы Банка Южной Кореи (ЦБ) Ли Чжу Ёля.

Известно, что данное заявление глава ЦБ сделал на онлайн пресс-конференции, состоявшейся после заседания совета по кредитно-денежной политике.

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По его словам, данный прогноз сделан на основе сценария постепенного улучшения экономической активности и ослаблении эпидемии коронавируса нового типа в мире во втором полугодии.

Ли Чжу Ёль также отметил, что экономика страны столкнётся с трудностями, поскольку поскольку пандемия коронавируса нанесёт больший ущерб экономике по сравнению с глобальным финансовым кризисом. Он также добавил, что всё зависит от того, как в дальнейшем будет развиваться эпидемия, в настоящее время темпы экономического роста страны изменчивы и неопределенны.

Напомним, что в феврале текущего года Банк Кореи понизил свой прогноз темпов роста экономики страны с 2,3% до 2,1%.