Москва, , 13:28 — REGNUM Для США присоединение к сделке ОПЕК+ не принципиально, потому что они являются, прежде всего, импортёром нефти. Об этом 9 апреля сообщил корреспонденту ИА REGNUM профессор экономики МГИМО, председатель Русского экономического общества им. Шарапова, экономист Валентин Катасонов, комментируя заявления Дональда Трампа о том, что Америка вряд ли будет сокращать нефтедобычу, в рамках сделки ОПЕК плюс.

«Для Америки это не принципиально, потому что США не являются нефтеэкспортёром, они по-прежнему являются нефтеимпортёром. Да, они вывозят значительное количество нефти за пределы страны, но примерно столько же и импортируют. В декабре прошлого года удалось зафиксировать превышение экспорта над импортом, но сейчас опять импорт превышает экспорт. Поэтому я думаю, что для Америки это все критично, у них все-таки не экономика трубы. Поэтому у них, конечно, больше резервов для того, чтобы заявлять свою особую позицию», — считает экономист.

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