Санкт-Петербург, , 13:31 — REGNUM Петербуржцы сталкиваются с проблемами при выплате ипотечных кредитов в связи с коронавирусными ограничениями, поэтому необходимо поднять максимальный порог займа для перехода на кредитные каникулы. Об этом заявил 9 апреля депутат петербургского Заксобрания от «Единой России» Алексей Цивилев.

«Есть трудности в ситуации с ипотекой. Петербуржцы находятся дома, не работают, заканчиваются финансовые запасы каждого домохозяйства. И те семьи, которые в свое время взяли ипотеку и рассчитывали на то, что у них есть стабильный заработок, сегодня оказались наедине с бедой. И наша партия «Единая Россия» считает, что мы должны этим гражданам протянуть руку помощи в их непростой ситуации, поэтому мы хотим, чтобы увеличили максимальный порог по ипотеке, при котором большинство петербуржцев смогут воспользоваться «кредитными каникулами», — сказал Цивилев.

Ранее о такой необходимости заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Напомним, президент Владимир Путин обещал «кредитные каникулы» ипотечникам, а правительство РФ заявило, что максимальный размер кредита, который может попасть под такие «каникулы», составит 1,5 млн рублей. Но этого недостаточно, считает Турчак, особенно для городов-миллионников.

После анализа ситуации в регионах в партии пришли к выводу, что максимальный порог ипотечного займа для «кредитных каникул» нужно увеличить до 5 млн рублей.

По информации, полученной «Единой Россией» в ходе анализа рынка ипотечного кредитования страны, 60% ипотечных кредитов в России составляют от 1,5 до 5 млн рублей, причем в крупных городах стоимость жилья на порядок выше, чем в среднем по стране, так что большинство их жителей не сможет уйти на «кредитные каникулы», если их условия не будут изменены.