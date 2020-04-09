Москва, , 13:18 — REGNUM Увольняющие своих сотрудников российские компании не смогут в первую очередь претендовать на государственную помощь, заявил 9 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Какие-то компании уже увольняют людей. Соответственно, в первую очередь они уже не смогут претендовать на помощь», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам представителя Кремля, компании, которые продолжают выплачивать зарплату работникам, смогут в приоритетном порядке воспользоваться той помощью, которая была сформулирована.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с проблемами, с которыми сталкивается бизнес-сфера России из-за коронавируса, российский президент Владимир Путин поручил правительству страны подготовить программу по сохранению и поддержки компаний.

Ранее президент России призвал смягчить удар для бизнеса и составить список предприятий, которые получат отсрочку по выплатам социальных взносов в течение шести месяцев.

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