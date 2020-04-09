Тула, , 13:15 — REGNUM 43 тысячи сотрудников предприятий Тульской области возобновляют работу. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства региона

По данным на 8 апреля, 108 системообразующих предприятий, а также более 600 предприятий жизненно важных отраслей выполнили необходимые для возобновления работы санитарные требования. В список вошли предприятия предприятия энергетики, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, водоочистки, нефтепродуктообеспечения (включая АЗС), строительной отрасли, капремонта, аварийно-восстановительные бригады.

Всего, по информации министерства промышленности и науки региона, планируется выход на работу порядка 43 тысяч сотрудников, это около 50% списочной численности, значительная часть персонала продолжит работать дистанционно.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Тульской области выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. Семь человек выздоровели.