Москва, , 12:56 — REGNUM Запасов гречки в России хватит до следующего урожая, заявил 9 апреля заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

Он отметил, что остатки гречихи, из которой делают гречневую крупу, на сегодняшний день составляют около 300 тыс. тонн.

«Этих запасов хватит еще до урожая следующего года», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор призвал жителей России не закупать продукты питания впрок. Просроченные продукты могут нанести вред. Продовольственные магазины работают в постоянном режиме.

Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), абсолютное большинство жителей России (87%) не считает, что из-за коронавируса необходимо закупать продукты питания впрок.

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