Ставрополь, , 12:55 — REGNUM На обновление электросетевого комплекса Северного Кавказа в 2020 году будет направлено 2,336 млрд рублей. Больше всех достанется Ставропольскому краю — около 811 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 9 апреля в пресс-службе «Россети Северный Кавказ».

На подготовку электросетевого комплекса Дагестана к осенне-зимнему периоду 2020−2021 годов выделят 570 млн рублей, Чечни — около 330 млн рублей, Кабардино-Балкарии — 208 млн рублей, Северной Осетии — 200 млн рублей.

Кроме того, Россети инвестируют более 163 млн рублей в ремонт питающих центров Карачаево-Черкесии и около 55 млн рублей — в ремонт объектов энергетики Ингушетии.