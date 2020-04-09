Калуга, 9 апреля 2020, 14:53 — REGNUM В Калуге, 9 апреля на сессии Законодательного собрания области депутаты приняли пакет законов, призванных поддержать граждан и экономику в условиях коронавируса. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационного обеспечения областного парламента.
На заседании выступил глава региона Владислав Шапша. Он предложил депутатам рассмотреть внесение изменений в законодательство Калужской области в целях реализации поручения президента Российской Федерации.
В итоге размер пособия составит половину от регионального прожиточного минимума на ребёнка. Сейчас это 5 тыс. 420 рублей. Если детей в семье с небольшим доходом двое, сумма удвоится. Воспользоваться это мерой поддержки смогут 11 тысяч детей области.
Правительство Калужской области также разработало меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, оказавшихся в наиболее сложной ситуации.
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