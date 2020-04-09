Калуга, , 14:53 — REGNUM В Калуге, 9 апреля на сессии Законодательного собрания области депутаты приняли пакет законов, призванных поддержать граждан и экономику в условиях коронавируса. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационного обеспечения областного парламента.

На заседании выступил глава региона Владислав Шапша. Он предложил депутатам рассмотреть внесение изменений в законодательство Калужской области в целях реализации поручения президента Российской Федерации.

«В региональный социальный пакет вводится новая выплата семьям с низким доходом, воспитывающим детей в возрасте от трёх до семи лет. Такое поручение дал регионам президент страны. Выплаты начнутся в июне, но начислят пособие с января текущего года, если ребёнку на тот момент уже исполнилось три года», — сказал Владислав Шапша.

В итоге размер пособия составит половину от регионального прожиточного минимума на ребёнка. Сейчас это 5 тыс. 420 рублей. Если детей в семье с небольшим доходом двое, сумма удвоится. Воспользоваться это мерой поддержки смогут 11 тысяч детей области.

Правительство Калужской области также разработало меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, оказавшихся в наиболее сложной ситуации.

«Будет декапитализирован региональный фонд поддержки предпринимательства. Эта мера позволит малым и средним предприятиям получить займ практически по нулевой ставке (0,1%) на выплату заработной платы. На возврат средств отводится два года. Начиная с мартовских платежей, предпринимателям будут субсидировать шесть процентов из ставки их инвестиционных кредитов. Мы предлагаем на год понизить налоговую ставку по упрощенной системе налогообложения. На такой же период субъекты предпринимательства должны быть освобождены от уплаты налога на имущество организаций. Должны быть смягчены и требования для получения налоговых льгот, — подчеркнул вриор губернатора Владислав Шапша.

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