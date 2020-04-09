Тюмень, , 12:51 — REGNUM В Тюменской области подешевело автомобильное топливо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном УФАС.

По данным мониторинга управления зафиксировано снижение цены на дизельное топливо на АЗС «Газпромнефть»: литр подешевел на 60 копеек или на 1,2%. На автозаправках этой же фирмы снизилась стоимость автобензина АИ — 92 на 0,2% и АИ — 95 на 0,8%.

В среднем, по данным сайта «Петрол плюс», стоимость автомобильного топлива в Тюмени за литр АИ-92 составляет 41,6 рублей, АИ-95 — 45 рублей, дизельное топливо — 48,85 рублей.