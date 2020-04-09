Бишкек, , 12:40 — REGNUM Правительство Китая прислало в Киргизию гуманитарную помощь стоимостью 640 тысяч юаней (6 млн 845 тысяч рублей), предназначенную для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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В состав гуманитарного груза вошли реагенты для тестов, основанных на методе полимеразной цепной реакции, а также одноразовые защитные комбинезоны, термометры, медицинские очки, перчатки и бахилы, предназначенные для медицинских работников.

Отмечается, что ранее Китай подарил министерству здравоохранения Киргизии 21 тысячу экспресс-тестов для выявления граждан, заразившихся коронавирусной инфекцией.

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