Пекин, , 13:28 — REGNUM Чрезвычайные меры санитарной безопасности введены на китайских предприятиях, которые вернулись к работе после эпидемии коронавирусной инфекции. Жёсткие требования введены, чтобы избежать повторной вспышки заболевания, сообщает The Washington Post.

Компании стали возобновлять деятельность в феврале. Госсовет КНР потребовал, чтобы работодатели обеспечили сотрудников масками и каждый день проверяли у них температуру. Отчеты о здоровье персонала должны готовиться ежедневно по принципу «Одно лицо — один файл».

В компании Fuyao Group, которая производит стекло, организовали проживание работников на территории завода. В Foxconn Technology Group ввели разделение работников на группы на производственном комплексе в городе Чжэнчжоу. Команды по 20 человек вместе спят и работают. По утрам им раздают маски и измеряют температуру. Обеденные столы разделены перегородками, а места для каждого помечены QR-кодами. Так в компании знают, кто и огда принимал пищу. На предприятии, где выпускают кондиционеры TCL, запретили находиться в туалетах более чем по двое. Работники измеряют температуру, дезинфицируют тело, носят маски и пользуются QR-кодом для входа на фабрику.

В компании Huawei выпустили инструкцию из 73 страниц. В ней указано в числе прочего, что яичница должна быть поджарена с обеих сторон. Менеджерам предписано проверять, моют ли работники руки.

Ряд мер введён правительством. Так, в офисах окна должны открывать трижды в день на 30 минут. Работникам запрещено обедать, сидя лицом друг к другу. Ограничено использование систем доступа по отпечатку пальца.