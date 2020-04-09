Москва, , 12:39 — REGNUM Саудовская Аравия блефует, рассказывая об увеличении объёмов нефтедобычи. Об этом 9 апреля сообщил корреспонденту ИА REGNUM доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.

«Готовность саудитов сокращать нефтедобычу — это коммерческий обман. Они выдавали за увеличение нефтедобычи за последний месяц резервирование мощностей по хранению нефти в самых разных точках мира — в Роттердаме и ещё где-то. Они говорят, что заполнили эти резервуары дополнительными миллионами баррелей, которые добыли. Поэтому мы имеем полное право говорить, что добыли не 9 с хвостиком, а 12 с хвостиком миллиона баррелей. Поэтому сокращение на 3 млн баррелей — это фактически сохранение статуса-кво для Саудовской Аравии. Это коммерческий обман, давно известная практика, когда вы блефуете. Вот Саудовская Аравия и блефует. Но проверить эти резервуары, проверить эти ёмкости, естественно, не представляется никакой возможности, поэтому им поверят. Тем более, что за саудитами стоят США, а значит, Трамп стоит», — отметил эксперт.