Москва, , 12:36 — REGNUM По итогам марта 2020 года в РФ был реализован 162 321 автомобиль (порядка 153 тыс. единиц без учета LCV) — это обеспечило российскому авторынку третье место в европейском первенстве. Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

Первое место среди стран Европы по продажам авто заняла в марте 2020 года Великобритания. За отчетный период там было продано 254 684 авто, что на 44,4% меньше показателя продаж прошлого года.

Второе место принадлежит Германии, где было реализовано за первый весенний месяц.

215 199 автомобилей — на 37,7% меньше, чем в марте 2019 года. Третье место у России, а вот четвертую строчку заняла Франция. Там за отчетный период было продано 62 668 автомобилей (-72,2%).

Кроме того, в топ-5 европейского первенстве также вошла Испания, где реализация автомобилей упала на 69,3%, до 37 644 экземпляров.

Напомним, ряд европейских автозаводов прекратили выпуск машин из-за угрозы распространения коронавируса.

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