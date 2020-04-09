Ташкент, , 12:27 — REGNUM Всемирный банк прогнозирует снижение темпов роста экономики Узбекистана до 1,6% по итогам 2020 года. Об этом говорится в документе «Борьба с COVID-19», который опубликован на официальном сайте Всемирного банка.

В отчете прогнозируется развитие экономики стран Европы и Туркестана. Специалисты банка считают, что в 2021 году ВВП Узбекистана вырастет на 6,5%, в 2021 году — на 5,5%. Меры по борьбе с коронавирусом увеличит дефицит республиканского бюджета до 5,6% от ВВП, а в 2021 году — до 4,7% от ВВП.

Напомним, по данным Азиатского банка развития, ВВП Узбекистана в 2020 году вырастет на 4,7%. В 2019 году темпы роста экономики республики составили 5,6%.

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