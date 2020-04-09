Киев, , 12:14 — REGNUM На Украине нет в настоящий момент и не будет в перспективе дефицита пшеницы, заявил министр экономики Игорь Петрашко.

Заявление чиновника приводит 9 апреля пресс-служба министерства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Петрашко заявил, что с экспортерами, которые представляют 99% рынка, на днях был подписан меморандум о взаимопонимании, в котором согласованы объемы так называемых неснижаемых остатков пшеницы. Предполагается, что по состоянию на июль 2020 г., перед новым урожаем, остатки зерна на Украине будут вдвое превышать прошлогодние показатели.

«Усиленного экспорта пшеницы нет, это — миф. Еще с начала марта мы мониторим ситуацию с экспортом и импортом по всем продуктам питания, и вводим точечные решения в некоторых позициях, как например, гречка», — отметил министр.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в окружении президента Зеленского объявили «приоритетом номер два» (после борьбы с коронавирусом) защиту продовольственной безопасности Украины. Осознавая все риски и угрозы, которые есть на сегодняшний день относительно проведения посевной кампании в условиях карантина, властями был создан оперативный координационный совет «Урожай 2020», заявил советник Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко.