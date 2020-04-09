Москва, , 12:11 — REGNUM В России продолжают падать показатели бизнеса на карантине. Так, на сегодняшний день самые большие потери из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа и введёнными в связи с пандемией ограничительными мерами несут владельцы салонов красоты, а также магазинов одежды и обуви. Об этом свидетельствует данные анализа динамики бизнеса сегментов малого и среднего предпринимательства, проведённого IT-компанией «Экватор».

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Так, в период с 30 марта по 5 апреля в России начали снижаться даже обороты супермаркетов и аптек. За этот период закрылись почти 90% салонов красоты, магазинов обуви и одежды. Их оборот снизился в пределах от 90% до 94%.

Оборот книжных магазинов сократился на 88%, столовых — на 69%, пекарен — на 62%. Отмечается, что убытки также терпят суперминимаркеты и аптеки (их обороты снизились на 30% и 32% соответственно) .

Меньше всего снижение оборотов отмечено у алкомаркетов, пивных магазинов и зоомагазинов — от 12% до 14%.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса, проведённого Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ), большинство предпринимателей в России (69%) считают, что пандемия коронавируса максимально негативно повлияет на экономику. Самые большие потери понесут сферы общепита (37%) и туризма (34%). На втором месте — сферы торговли (26%) и обслуживания (22%), на третьем — транспорт, грузоперевозки (17%) и фитнес, развлечений (7%). 18% предпринимателей уверены, пострадают все отрасли малого бизнеса.

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