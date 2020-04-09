Москва, , 12:09 — REGNUM В марте 2020 года самой продаваемой моделью китайского автопроизводителя Geely в России стал кроссовер Atlas. Об этом сообщает пресс-служба российского представительства автокомпании.

Всего в марте текущего года российские автолюбители купили 935 машин бренда Geely. Это на 45,4% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Тогда объем продаж данной марки в РФ составил 643 штук. Кроме того, наблюдается существенный рост продаж машин бренда и по сравнению с февралем текущего года — на 24,2%.

За первые же три месяца текущего года рост продаж машин Geely составил 57,5% по сравнению с 2019 годом.

Что же касается кроссовера Atlas, то его официальные дилеры компании смогли реализовать в марте в количестве 575 единиц. Продажи Atlas объеме реализации марки в марте составили 61,5%.

По данным агентства, всего за первые два месяца текущего года в России было реализовано 6241 авто китайских компаний. Причём большая часть от этого числа (95%) приходится на сегмент кроссоверов.

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