Пермь, , 12:04 — REGNUM В Пермском крае в мае планируют начать строительство школы в селе Мокино Нытвенского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Одноэтажное здание школы будет рассчитано на 100 учеников. Площадь объекта составит 2,1 тыс. квадратных метров. Согласно плану, строительство завершат в 2021 году.

Возведут новую сельскую школу в рамках госпрограммы Пермского края «Образование и молодежная политика». Контракт планируют заключить с единственным участником аукциона, подавшим заявку.