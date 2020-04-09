Москва, , 12:07 — REGNUM Саудовская сторона рассчитывает, что Россия пойдёт на более значительное, чем 14%, сокращение добычи нефти. Об этом сообщил 9 апреля ТАСС источник в ОПЕК.

Ранее в Минэнерго подтвердили, что Россия готова снизить уровень добычи нефти на 14% относительно первого квартала 2020 года, что соответствует примерно 1,6 млн баррелей в сутки. В Саудовской Аравии, однако, рассчитывают на большее.

«Вам [России] надо пойти на более глубокое сокращение», — пересказал источник позицию Эр-Рияда.

Он не уточнил, какого именно сокращения ожидает саудовская сторона. Ранее источники Reuters сообщили, что Москва готова пойти на снижение добычи на 2 млн баррелей.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля запланированы переговоры нефтедобывающих стран о новом соглашении по сокращению уровня добычи нефти. Они пройдут в формате видеоконференции.

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