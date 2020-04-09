Москва, , 11:50 — REGNUM Сокращение на 14% объёмов добычи нефти в условиях, когда нельзя её продать, — это нормально. Об этом 9 апреля сообщил корреспонденту ИА REGNUM доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.

«Сокращение на 1,5 млн баррелей для России, это 14% от суточной добычи, это не много и не мало, — это нормально. В условиях, когда вы не можете продать часть добытой нефти, это даже, на мой взгляд, маловато, но, здесь нужно помнить о технологических процессах добычи. Во многих случаях, скважину мы просто не можем остановить. После остановки скважина запарафинится и её будет проще бросить, чем запустить заново. Их, конечно, можно будет запустить, но при цене на нефть не менее 100 долларов за баррель», — заметил экономист.

Никита Кричевский считает, что сделка ОПЕК плюс состоится:

«Я уверен, что всё будет хорошо».