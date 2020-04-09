Стокгольм, , 12:30 — REGNUM Муниципалитеты Швеции, специализирующиеся на приграничной торговле, серьезно пострадали от коронавирусной инфекции COVID-19. Это становится заметным особенно сейчас, на Пасху, когда в магазинах отсутствуют покупатели, так как установленные ограничения на передвижение между странами не могли не коснуться и Скандинавии тоже. Об этом 9 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Так, в частности, Стромстад является одним из шведских муниципалитетов, который серьезно пострадал. Многие работники, проживающие в нем, уведомлены о сокращениях либо и вовсе увольнении. Мария Хегберг, которая работает в кондитерской на границе с Норвегией, является одной из таких пострадавших, рабочее время которых сократили.

«Здесь все мертво. Совершенно пусто. Это абсолютно другая и необычная ситуация. В обычные дни здесь большой оборот торговли в это время. Сейчас очень скучно», — рассказала она журналистам.

Пасха очень важна для приграничной торговли, и обычно здесь, в торговом центре за Стремстадом, наблюдались толпы людей. Но теперь продажи резко упали. Например, продажи в кондитерской, где работает Мария, упали на 90%.