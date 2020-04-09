Лондон, , 11:54 — REGNUM Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июне поднялся в цене выше $34 за баррель на бирже ICE в Лондоне. Об этом свидетельствуют 9 апреля данные торгов.

Цена на нефть Brent ускорила рост до 3,71% и достигла отметки в $34,06 за баррель в 11:17 мск.

На фоне роста цены на нефть рубль усилил позиции относительно доллара США и евро. На Московской бирже в 11:34 мск курс рубля к доллару составил 74,6825 рубля (-0,29), курс рубля к евро составил 81,25 (-0,06).

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