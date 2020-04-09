Уфа, , 11:43 — REGNUM В арбитраж Башкирии от ПАО «Сбербанк» поступило два банкротных иска к застройщику и связанной с ним через владельца компании по продаже недвижимости. Ответчиками выступают ООО «Новый город недвижимость» и ООО «Новый город инвестиции». Один иск к производству принят, второй пока нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Оба иска поступили 23 марта 2020 года, суммы претензий не сообщаются. К компании «Новый город инвестиции» 27 марта иск был принят и заседание назначено на 15 апреля 2020 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Новый город недвижимость» учреждено для строительства жилых и нежилых зданий в июле 2014 года. Директор с января 2019 года — Антон Матренин, владельцы — Александр Акишин (75% доли) и Геннадий Гриценко. Оба физлица также являются владельцами ООО «Новый город инвестиции», которое было создано в октябре 2016 года для покупки и продажи собственной недвижимости. Директор этой компании — Владимир Гладышев.

Подробности претензий банка пока неизвестны, но в ноябре 2019 года к застройщику иск выиграло управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы. В ходе слушаний выяснилось, что компании принадлежит объект недвижимости, стоящий на муниципальной земле, прав на которую у ответчика не было. Участок на улице Аксакова площадью 3131 кв. м предназначен для проектирования и строительства административного здания с подземной автостоянкой. В споре речь шла о взыскании неосновательного обогащения в размере 2 831 520,63 рубля, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 441 966,5 рубля.