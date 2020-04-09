Москва, , 11:37 — REGNUM Рейтинг самых продаваемых новых автомобилей в марте 2020 года на российском авторынке возглавила модель Lada Granta. Об этом свидетельствуют данные отчета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В прошлом месяце в РФ был продан 11 631 экземпляр Granta — на 12% больше прошлогоднего показателя продаж. Вторая строчка также принадлежит автомобилю АвтоВАЗа — это модель Vesta, чьи продажи упали в марте на 13%, до 11 172 единиц.

Замыкает тройку лидеров KIA Rio (8274 ед.; — 7%). Четвертое и пятое места принадлежат моделям Hyundai Creta (6803 ед.; +5%) и Volkswagen Polo (5371 ед.;+25%).

Далее в рейтинге самых популярных авто по итогам марта 2020 года следуют: Toyota RAV4, чьи продажи выросли в два раза до 5293 единицы, седан Hyundai Solaris (4245 ед.; — 29%), Lada Largus (3782 ед.; — 5%), Volkswagen Tiguan (3568 ед.; +14%). На последнем месте идет кроссовер Nissan Qashqai (3392 ед.;+14%).

Напомним, всего за первый весенний месяц в РФ было реализовано более 160 тыс. автомобилей, что на 22,7% превышает уровень продаж прошлого года.

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